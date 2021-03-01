سليمان عيد ينعى يوسف شعبان وأحلام الجريتلي

نعى الفنان سليمان عيد، وفاة الفنانين يوسف شعبان وأحلام الجريتلي اللذين توفيا أمس الأحد.



ونشر سليمان عيد حسابه بانستجرام صورة للرحلان وعلق قائلا "‬‏‪‬‏‪ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.