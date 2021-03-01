حقق الحساب الرسمي للنجم الراحل شادويك بوسمان عبر موقع تويتر رقما قياسيا بعد نشره بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأميركي، السبت، والذي لاقى قرابة 7 ملايين إعجاب. ونعت الصفحة الرسمية لـ أكادمية الأوسكار على موقع فيس بوك النجم الأسمر شادويك بوسمان عقب وفاته عن عمر ناهز الـ43 عاما. وشارك الراحل في فيلم المخرج سبايك لي الأخير Da 5 Bloods والذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاته.. فوز شادويك بوسمان كأفضل ممثل في جولدن جلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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