أحلام الجريتلي تتحدث عن الموت في آخر رسالة قبل وفاتها:"الدنيا غريبة وآخرتها متر في متر"

أحلام الجريتلي نشرت رسالة حزينة ومؤثرة للجمهور على حسابها بفيسبوك قبل أيام من وفاتها، والتي تحدثت بها عن حزنها بعد وفاة زوج شقيقتها والذي تزامن مع عيد ميلادها.

آخر كلمات الفنانة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

وتداول الجمهور اليوم آخر كلمات الفنانة أحلام الجريتلي قبل وفاتها، والتي أثرت في قلوب الجمهور بسبب نبرة الحزن في كلماتها وحديثها عن الموت، وتعبيرها عن حزنها بسبب وفاة زوج شقيقها والذي جاء بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وقالت أحلام الجريتلي في رسالتها الأخيرة:" الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم.. سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر".

رسالة حزينة من أحلام الجريتلي قبل وفاتها

ولاقت رسالة الفنانة أحلام الجريتلي تفاعلاً من الجمهور بسبب كلماتها المؤثرة والحزينة قبل وفاتها بأيام، وكذلك بعد وفاتها بأيام من احتفال عيد ميلادها، ونعى عدد كبير من زملائها والجمهور الفنانة الراحلة، بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاتها اليوم وقالت:" ‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ‫/احلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان"، وتوفيت أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر ان تشيع جنازتها ظهر الغد.

مسيرة الفنانة أحلام الجريتلي

وبدأت الفنانة أحلام الجريتلي مسيرتها الفنية في فترة السبعينيات بأدوار صغيرة في الأعمال التلفزيونية قبل أن تقدم عشرات الأدوار المميزة والكبيرة منذ فترة الثمانينات، وهي الأخت الصغرى للفنانة انعام الجريتلي، وحصلت معهد الفنون المسرحية في الستينيات، ومن أبرز أدوارها في تلك الفترة مسلسلات "من أطلق الرصاص على هند علام؟" ولحظات حرجة" و"السندريلا" و"المدندش" وكذلك مسلسل "راجل وست ستات".

وشهدت السنوات الأخيرة حالة نشاط فني كبيرة للفنانة أحلام الجريتلي، وشاركت في عدة أعمال درامية في المواسم الأخيرة وأبرزها مسلسل "عوالم خفية" و"نسر الصعيد" و"دفعة القاهرة" و"الأسطورة" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في رمضان الماضي في مسلسلات "البرنس" و"الفتوة" و"ليالينا 80"، في حين كانت آخر أعمالها قبل وفاتها في مسلسل "لؤلؤ" وقدمت دور جدة لؤلؤ "مي عمر" في المسلسل، بالإضافة إلى مسلسل "العبة 2"، وانتهت من تصوير آخر أدوارها في مسلسل "تقاطع طرق" مع منى زكي والذي لم يعرض بعد.