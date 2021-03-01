فيديو حورية فرغلي تبكي وتتحدث عن جراحتها الثانية:"والدتي تلقت عزائي بسبب شائعات وفاتي"

حورية فرغلي تحدثت عن تفاصيل عمليتها الجراحية الثانية والمتوقع ان تخضع لها خلال ساعات، وذلك بعد أيام من خضوعها للعملية الجراحية الأولى في أنفها، وردت على شائعات وفاتها.

حورية فرغلي غاضبة بسبب شائعات وفاتها

وقالت حورية فرغلي في حديثها مع برنامج "مساء dmc" إنها عانت في العملية الجراحية الأولى، وقالت إن العملية تأجلت بعد تعرضها للسقوط في أمريكا وتعرضت لجرح في رأسها، وتأجلت مرة أخرى بسبب نقص الدم في أنفها، وكانت تعتقد أن الجراحة ستمتد ل9 ساعات، ولكنها استغرقت ما يقارب 10 ساعات بسبب دقة العملية الجراحية.

حورية فرغلي تكشف تفاصيل جراحتها الثانية

وأضافت حورية فرغلي إن العملية كانت مؤلمة، وهي تحملت كم كبير من الآلام في الجراحة الأولى، والآن تستعد للخضوع للعملية الجراحية الثانية خلال ساعات، والتي ستجري بها عملية تجميلية لزراعة جلد في أنفها، لأن الطبيب وجد مساحة الجلد غير كافية، وكشفت عن خضوعها لتحليل فيروس كورونا من أجل الاستعداد للعملية، وأشارت إلى انها ستخضع لجلسات تنفس وأكسجين لمدة 3 أسابيع أخرى من أجل العملية الجراحية الثالثة.

حورية فرغلي تبكي وترد على شائعات وفاتها

وعبرت حورية فرغلي عن انزعاجها من شائعات وفاتها في الفترة الأخيرة، وقالت إن والدتها تلقت مكالمات عزاء من الناس بعد شائعات الوفاة، واتصلت بصديقتها رانيا محمود ياسين للرد بلسانها على شائعات وفاتها، وقالت إن معنوياتها أصبحت مرتفعة بسبب حب الناس لها في الفترة الأخيرة ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن مساندة النجوم والجمهور لها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها كانت ميتة في السنوات الأربع أخيرة بسبب التجاهل وأزمتها النفسية والصحية.

وكشفت حورية فرغلي على تلقيها مكالمات لدعمها من النجمات الكبار مثل نبيلة عبيد ولبلبة وآثار الحكيم وغيرهن، وقالت إنها لم تكن تتوقع ان يحدث لها ذلك من النجمات الكبار، وهاجمت مروجي الشائعات حول وفاة الفنانين في الفترة الأخيرة، وقالت إنها تتمنى ان تعود سريعاً إلى عملها فور عودتها لمصر، وأضافت إن بداخلها طاقة كبيرة للعودة للعمل فور انتهاء عملياتها الجراحية وانتهاء أزمتها الصحية.