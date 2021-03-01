يوم حزين على الوسط الفني..الكشف عن آخر صور يوسف شعبان وأحلام الجريتلي قبل وفاتهما ومعاناتهما النفسية

وفاة يوسف شعبان ومن بعدها وفاة أحلام الجريتلي، سببت حالة صدمة وحزن عميقة في الوسط الفني اليوم، وتحولت صفحات النجوم إلى سرادق عزاء وامتلأت برسائل النعي واستعادة الذكريات مع الفنانين القديرين الراحلين.

الكشف عن معاناه يوسف شعبان النفسية قبل وفاته وآخر صورة له

وكشف عدد من النجوم مواقفهم وذكرياتهم مع الفنان الراحل يوسف شعبان، ومنهم الفنانة عفاف شعيب والتي تحدثت عن ذكرياتها القديمة معه وأعمالهما معاً، وكشفت سراً عن أيام يوسف شعبان الأخيرة، وقالت إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في السنوات الأخيرة بسبب قلة العمل المعروض عليه، وبسبب تجاهل المنتجين له، وأضافت انه كان مستاء من عدم استعانة النجوم الشباب به في الأعمال، ولكنه كان سعيداً بعودته للعمل مؤخراً في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي كان يصوره في لبنان.

عمرو سعد ينشر صورة آخر مشهد ليوسف شعبان في مسلسله

وكشف الفنان عمرو سعد عن آخر صورة للفنان الراحل يوسف شعبان، من مشهد له في مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي يعتبر آخر أعمال الفنان الراحل، ونعاه برسالة حزينة على حسابه بانستقرام وقال:" ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير، وداعا الاب والاستاذ الكبير يوسف شعبان".

النجوم يودعون الراحلة أحلام الجريتلي

وكشف عدد من النجوم أيضاً عن الصور واللحظات الأخيرة في حياة الفنانة أحلام الجريتلي، ومنهم صلاح عبد الله الذي نشر آخر صورة جمعته بها وقال:" صورة من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي أرجوكم الفاتحة والدعاء"، ونشرت أيضاً الفنانة نجلاء بدر صورة لها مع أحلام الجريتلي من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" والذي لم تكمل الفنانة الراحلة تصويره وقالت:" لا إله إلا الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

ونعى عدد من النجوم الفنانة أحلام الجريتلي برسائل مؤثرة، ومنهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت:" بمزيد من الحزن انعي الفنانة الخلوقة احلام الجرتلي.. فنانة عظيمة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.."، وكتبت رانيا يوسف:" خبر صادم وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، ربنا يصبر أهلها ومحبيها، نسألكم الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقالت الفنانة سيمون في نعيها:" الاستاذة الفنانة احلام الجريتلي البقية في حياتكم.. الله يرحمها يارب اتشرفت بالعمل معاها في بين السرايات"، ونعاها كذلك عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرازق ويوسف الشريف ونبيل الحلفاوي وشيكو وغيرهم.