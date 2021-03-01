«جين فوندا» تفوز بجائزة «سيسل بي دوميل» في جولدن جلوب

التزم الحاضرون في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78 بالتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وظهر أحد المراسلين المتخصصين لتغطية الحفل على مسافة متر من الضيوف أثناء إجراء حوارات معهم على السجادة الحمراء. للعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا من قناة NBC في مدينة نيويورك الأمريكية.

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