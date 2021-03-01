بعد تتويجه في جولدن جلوب.. زوجة شادويك بوسمان توجه رسالة اليه

وجهت زوجة النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان، رسالة الى محبيه حول العالم ، بعد حصوله على جائزة افضل ممثل في حقل اوديع جوائز جولدن جلوب.

وقالت زوجة النجم العالمي الراحل عبر تطبيق زووم :" انه كان دائما يقول شيئا ملهمًا ويقول اشياء جميلة تجعلنا نشعر انه على تواصل معانا".