محمد ثروت يشارك فى مسلسل ”بين السما والأرض” رمضان 2021

يشارك الفنان محمد ثروت فى مسلسل "بين السما والأرض" والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، ومن بطولة الفنانة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، ويقدم ثروت بداخله عددًا من المشاهد الدرامية وليست الكوميدية فقط .

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم "ريما" من بطولة مايا نصرى والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها .