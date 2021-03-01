شاهد.. هند البلوشي تبكي على الهواء عند حديثها عن حقيقة خلافها مع...

دخلت الفنانة الكويتية هند البلوشي في نوبة بكاء، عند حديثها عن حقيقة ما يتردد بشأن وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان الراحل مشاري البلام.

وقالت هند البلوشي في مداخلة تلفزيونية إن الخلاف بينهما انتهى تماما ولم يعد قائما كما يعتقد البعض.

وأوضحت أن ”الناس يعتقدون إني ومشاري على خلاف الفترة الأخيرة أو لا يوجد تواصل بيننا بسبب الخلاف اللي حصل قبل أعوام، لكن الحقيقة أن ذلك الخلاف انتهى وهو كان صديقا للكل، ولم يكن عنده مشاكل مع أحد، وكلنا نعرف أن قلبه قلب طفل صغير“.

وأضافت: ”آخر تواصل بيني وبينه كان في مسلسل هي وبناتها هذا العام في اللوكيشن.. وكان أول لقاء بعد الخلاف اللي كان بينا واللي في الحقيقة كان الناس هي السبب فيه لأنه لم تحدث بيننا مواجهة“.

وتابعت: ”أول ما شفنا بعض ابتسمنا لبعض.. وأمانة أنا كنت خايفة من ردة فعله خاصة أننا عشرة عمر، وهو وقتها دق الباب علي دخل وعلى طول تبادلنا الابتسامة وغشمرني وسألني عن أحوالي.. وقضينا يوما كاملا مع بعض دون أن نناقش أي خلافات وضحكنا وسولفنا“.

وبشأن ذكرياتها مع مشاري البلام، قالت هند البلوشي باكية: ”إحنا كنا ننتظر مشاري في اللوكيشن عشان يسوي الجو ويطلعنا من مود الشغل.. وكل يوم في كواليس المسرح كان في موقف معاه“.

وتُوفي الفنان مشاري البلام، الخميس الماضي، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.