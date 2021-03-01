باسم سمرة يعمل تاجر مخدرات بمسلسل ”بنت السلطان”

يعمل الفنان باسم سمرة في المخدرات خلال أحداث مسلسل الفنانة روجينا "بنت السلطان"، فى أولى بطولاتها المطلقة، والتى تظهر بشخصيتين خلال المسلسل، ويقف سمرة أمام بطلة العمل حينما تقع فى حب شخص آخر بسبب حبه الشديد لها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى اجتماعي، ومقرر أن تنافس به روجينا فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويصور فريق العمل مشاهدهم الخارجية من المسلسل فى مدينة الإسكندرية، وجمعت المشاهد بين بطلة العمل روجينا وأحمد مجدى وسوسن بدر وآخرين من النجوم.

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.