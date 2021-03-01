أعماله مرجع لأي ممثل.. أحمد مجدي ينعى يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد مجدي،الفنان يوسف شعبان الذي توفي أمس الأحد،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد مجدي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على انستجرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "الوداع للاستاذ الكبير الذي أضاف لتاريخ السينما مالم يضيفه الكثيرين .. اعمال يوسف الشريف و عنايته بعمله وقيمة واهميه ما يقدمه بمثابة مرجع لاي ممثل علي مدار عمر السنما و الدراما المصرية.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

والفنان يوسف شعبان، ولد يوم ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.