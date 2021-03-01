ياسين أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده عبر انستجرام

احتفل ياسين السقا نجل الفنان احمد السقا بعيد ميلاد والده و نشر مجموعة من الصور تجمعهم و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

و علق ياسين علي الصور قائلا :"Happy birthday ????. My backbone forever. Love you pap. "

حيث يحتفل اليوم الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 48، فهو من مواليد 1 مارس عام 1973 ـ ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين قدموا أعمالا سينمائية تعتمد على الحركة والأكشن، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا. 2- ينتمى إلى عائلة فنية فوالده المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المطرب الشهير. 3- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. 4- لديه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية. 5- كانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "النوة "، الذي قامت ببطولته الفنانة فردوس عبد الحميد. 6- كان نجاحه الحقيقي في السينما المصرية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، ليخوض بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب. 7- تعرض إلى عدد من الإصابات بسبب إصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه.

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