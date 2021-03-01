درة تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

نعت الفنانة درة، الفنانة احلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز ال 70 عاما.
ونشرت درة عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة "الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة..الفنانة أحلام الجريتلي "
وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.
وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".
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