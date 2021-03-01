من احدى السهرات...نيللي كريم و يسرا يتألقان في احدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت نيللي كريم في الصورة مع الفنانة يسرا في احدي السهرات و عدد من اصدقائها مما لفت انتباه متابعيها.

و تشارك نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، وكان الفريق صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.

وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".

"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض فى دراما شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته الفنان آسر ياسين.