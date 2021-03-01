رحل أحد اعمدة الفن.. وفاء عامر تنعى يوسف شعبان

نعت الفنانة وفاء عامر ، الفنان يوسف شعبان الذي توفي امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. . ونشرت وفاء عامر عبر حسابها بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة " بكل الحزن انعي أحد أعمدة الفن في مصر والعالم العربي.. الفنان العظيم يوسف شعبان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد . يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.

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