في عيد ميلاد محسن منصور.. أصدقاء زوجته حذروها منه

وعندما تقدم محسن منصور لطلب يد زوجته حذروها أصدقاؤها بسبب أدواره و ملامحه الشريرة ولكنها كانت تعلم بطيبته.
أهم أدوار محسن منصور، كانت في «مسلسل الأدهم» مع أحمد عز، وفيلم «خلاويص»، و«جدو نحنوح»، «عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة»، «أبو عماد»، «عنترة ابن ابن ابن شداد» مع النجم محمد هنيدي.
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