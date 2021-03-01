في عيد ميلاد محسن منصور.. أصدقاء زوجته حذروها منه

يحل اليوم الاثنين 1 مارس، عيد ميلاد الفنان محسن منصور، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1973، وبدأ مسيرته الفنية على خشبة مسرح الجامعة فى عام 1989، ثم شارك فى مسرحية «المزاد»، ومن ثم بدأ محسن منصور مشواره الفني والتنقل بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وشارك محسن منصور، في أكثر من 40 عملا مختلفا، وغالبا ما عرف بأدوار الشر فهو يتقنها ببراعة واحتراف، ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل ابن حلال، كأنه امبارح، ابن حلال، رسايل، وأبرز أعماله السينمائية فيلم حسن ومرقص، قلب الأسد ، واحد من الناس، خارج على القانون

وعندما تقدم محسن منصور لطلب يد زوجته حذروها أصدقاؤها بسبب أدواره و ملامحه الشريرة ولكنها كانت تعلم بطيبته.