رانيا فريد شوقي تنعى يوسف شعبان: الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان يوسف شعبان الذي توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على انستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لله الأمر من قبل ومن بعد".

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.