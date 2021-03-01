العقد انفرت.. رانيا ياسين تنعي يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة رانيا ياسين ، الفنان يوسف شعبان الذي توفي امس الأحد داخل العناية المركزة اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. .

ونشرت رانيا ياسين عبر حسابها بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله في وفاة يوسف شعبان وخالص عزائي للاسرة الكريمة ، العقد انفرت ، كل العمالقة يرحلون ، ان لله و ان االيه راجعون ، اللة يرحمة و يغفرلة و يسكنة فسيح جناتة .

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.