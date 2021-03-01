ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
كما توفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة يوسف شعبان تنتظر خروج جثمان والدها من مستشفى العجوزة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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