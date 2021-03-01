ابنة يوسف شعبان تنتظر خروج جثمان والدها من مستشفى العجوزة.. فيديو

وصلت منذ قليل ابنه الفنان الراحل يوسف شعبان وعدد من الاقارب الي مستشفي العجوزة استعدادا لدفن جثمانه في مقابر العائلة بـ 6 اكتوبر على طريق الواحات.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

كما توفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.