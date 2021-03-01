بكلمات مؤثرة.. أحمد زاهر يودع يوسف شعبان

ودع الفنان احمد زاهر الفنان يوسف شعبان الذي توفي امس اثر اصابته بفيروس كورونا . ونشر احمد زاهر صورة للفنان يوسف شعبان عبر انستجرام ، وعلق قائلا : " وداعا الفنان القدير يوسف شعبان انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه و يغفرله ويدخله فسيح جناته ارجو قراءه الفاتحة للمغفور له باذن الله " . ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

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