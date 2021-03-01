إدوارد يهنئ السقا بعيد ميلاده

ونشر مقطع فيديو للفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي تويتر : "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة وبالتوفيق في نسل الاغراب".
كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.
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