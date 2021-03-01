فن ومشاهير

إدوارد يهنئ السقا بعيد ميلاده

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هنأ الفنان إدوارد الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده ال 48. 

ونشر مقطع فيديو للفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي تويتر : "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة وبالتوفيق في نسل الاغراب". 

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان2021، ويضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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