إدوارد يهنئ السقا بعيد ميلاده

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان2021، ويضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.