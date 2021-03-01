الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبعث برقية تعازي لأسرة الفنان يوسف شعبان.. فيديو

نعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلة الفنان الراحل.

وتنتظر عائلة يوسف شعبان من أمام مستشفى العجوزة، خروج الجثمان من المستشفى، وسوف يتم الدفن بمقابر العائلة.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.

كما توفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.