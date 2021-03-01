وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، ويستمر النجوم في التوافد الى المستشفى. ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته. ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. توجه مشيعو جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، قبل قليل إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انطلقت الجنازة من مستشفى «الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة» لأداء الصلاة بالمقابر، ودفن الجثمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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