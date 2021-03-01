شاهد.. انهيار ابنة يوسف شعبان بالبكاء خلال مراسم جنازة والدها

انهارت زينب -ابنة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان،بالبكاء في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مراسم الدفن، في اللحظات الأخيرة من وداع والدها، وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

وظهرت ابنة يوسف شعبان، في الجنازة بملابس ونظارة سوداء، ولم تتمالك أعصابها، وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة ومواساة الحضور لها.