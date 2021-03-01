رئيس فلسطين يرسل باقة زهور لوضعها على ضريح يوسف شعبان

أرسل محمود عباس رئيس فلسطين إكليلًا من الزهور ، على ضريح الفنان الراحل الكبير يوسف شعبان، خلال مراسم تشييع جثمانه اليوم الاثنين، حيث وافته المنية عن عمر ناهز ٩٠ عاما بعد حياة فنية كبيرة قدم خلالها العديد من الأدوار والأعمال الوطنية الهادفة سيما والمواقف القومية العروبية المشرفة .

وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، حيث نقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية مؤكدين أن المشهد الفني العربي فقد قامة فنية ملتزمة تجاه قيم الحرية والعدالة وقدّم مواقفًا مشرفة تضامنية ووطنية إلى جانب القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وقد حصل الراحل يوسف شعبان على عديد من التكريمات الفلسطينية كان آخرها في عام ٢٠١٩ ، حيث منح الرئيس محمود عباس ، النجم الراحل يوسف شعبان، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة .

وشيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، متجهًا إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء، إضافة إلى الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبي الفنان الكبير الذين تواجدوا أمام بوابة المستشفى لتوديعه.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه، أبرزها شخصية "وهبي السوالمي"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة "العزازيزي"، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما تألق يوسف شعبان فى دوره بمسلسل "رأفت الهجان"، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز"، والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.