شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني.

ووارى التراب جثمان يوسف شعبان، في ظل انهيار الأهل والمحبين له، لاسيما ابنته زينب، التي كانت أكثر تأثرًا خلال مراسم تشييع الجنازة، واللحظات الأخيرة في وداع والدها.