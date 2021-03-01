غياب النجوم في وداع الفنانة أحلام الجريتلي.. صور

انتهت منذ قليل ، مراسم تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب.

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غياب تام للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب.