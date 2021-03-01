زينة تعزي خبير التجميل علاء التونسي في وفاة والدته

نعت الفنانة زينة والدة علاء التونسي خبير التجميل والماكياج التي وافتها المنية منذ يومين .

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : البقاء لله في وفاة والدة الأستاذ والاخ والصديق الغالي /علاء التونسي

الله يرحمها ويعفوا عنها ويصبر قلبك يا علاء يارب

و كان قد صرح علاء التونسي خبير التجميل والماكياج، إن هذا الموسم يشهد اختلافا كبيرا فى درجات الماكياج التى اعتدنا عليها من قبل، والتى تتمثل فى الألوان والهادئة.

وأضاف "التونسي"، في ندوته بـ"دوت الخليج"، أن "الألوان اللامعة تحتكر موضة عام ٢٠١٨، وكذلك الألوان الصاخبة والتى ستشهد ترحيبا كبيرا من قبل العديد من الفتيات".

وأكد خبير التجميل، أن طبيعية الوجة هي التى تحدد الألوان التى تستخدم للوجه ولا يمكن الالتفات الى الموضة وحدها.