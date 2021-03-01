اللقطات الأولى من مراسم جنازة الفنان يوسف شعبان امام المستشفى بحضور أسرته

بدأت مراسم جنازة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان ظهر اليوم الاثنين، حيث نُقل الجثمان من مستشفى العجوزة بمصر وسط حضور جمع كبير من أسرته ومحبيه وغياب تام من النجوم باستثناء تواجد كل من الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

تشييع جنازة الفنان المصري يوسف شعبان

بدأت مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان ظهر اليوم حيث تم نقل جثمان الراحل من أمام مستشفى العجوزة في مصر إلى مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر، وقد غاب النجوم عن التواجد أمام المستشفى، في وقت حضرت أسرة الفنان الراحل وابنته "سيناء" وكذلك جمع كبير من محبيه، وتواجد كل من الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية في مستشفى العجوزة من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن الفنان يوسف شعبان، وظهر الفنان منير مكرم وهو يجري بعض الترتيبات من أجل نقل الجثمان إلى مقابر العائلة في مدينة السادس من اكتوبر.

أسرة الفنان يوسف شعبان تكتفي بتلقي العزاء في المقابر

يوسف شعبان من المقرر أن تصلي الجنازة عليه أمام المقابر نظرا للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا، في وقت تردد أن أسرة الفنان الراحل لن تقيم العزاء له، وستكتفي الأسرة بالعزاء امام المقابر .

يوسف شعبان قد تم الإعلان عن وفاته مساء أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أيام من نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وكانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان ودعت والدها على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت صورة للفنان الراحل وعلقت عليها :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. اللهم ارحم والدي واغفر له وتجاوز عن خطاياه وادخله جنتك يا أرحم الراحمين".

النجوم ينعون الفنان يوسف شعبان

يوسف شعبان نعاه العديد من نجوم الوسط الفني المصري والعربي برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من النجوم حزنهم على القيمة الفنية الكبيرة للنجم الراحل وفقدان الفن العربي لأحد أبرز رموزه، فكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها على "تويتر" رسالة قالت فيها: " إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الأستاذ والفنان والصديق الفنان القدير يوسف شعبان كان وسيظل قيمة كبيرة للفن.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان"، كما نعى كذلك الفنان الراحل كل من الفنان محمد صبحي، وتيم حسن، وحبيب غلوم، والفنانة هند صبري، و محمد هنيدي ونادية الجندي ودرة ووفاء الكيلاني ورانيا يوسف ويوسف الشريف.