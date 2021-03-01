هند البلوشي تعلن اصابة زوجها الفنان علي يوسف بـ "كورونا" وتناشد الدعاء له، فالفنانة الكويتية نشرت على حسابها على سناب شات تدوينة كشفت غيها عن اصابة زوجها المطرب العراقي علي يوسف بفيروس كورونا المستجدج "كوفيد 19"، ورفعت دعائها له للشفاء والخروج من أزمته هذه.

هند البلوشي تعلن اصابة زوجها علي يوسف بـ "كورونا"

هند البلوشي كشفت اذاً عن اصابة زوجها الفنان العراقي علي يوسف بفيروس كورونا، وكتبت منشورا عبر حسابها على سناب شات تضمن عبارات الدعاء له ومما جاء فيها :"اللهم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم".

ورغم تفاعل الجمهور مع منشور هند البلوشي ورفع الدعاء للفنان علي يوسف للشفاء العاجل، لكن البعض توقف عند اصرار هند البلوشي بإعلان زواجها من علي يوسف رغم تجاهله التام لها على السوشيال ميديا واكتفائه سابقا بذكر زوجته الأولى ونشر صورة لطفلته من زوجته الأولى، حيث لم يعلن علي يوسف الى الآن خبر زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

في المقابل، لم ينشر علي يوسف على انستغرام أي منشور جديد منذ أيام ولم يعلن بعد الى الآن اصابته بكورونا حيث ما يزال يلتزم الصمت.

هند البلوشي تنهار بالبكاء على مشاري العوضي

من ناحية ثانية، انهارت هند البلوشي بالبكاء حزنا على الفنان الراحل مشاري البلام الذي توفي قبل أيام قليلة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأطلت هند البلوشي في لقاء مع مجموعة من الفنانين الكويتيين في برنامج "ع السيف" المذاع على قناة "atv" واستذكرت بعض المواقف التي جمعتها بالراحل وقالت :"كل يوم كان في موقف، هذا مشاري يعني هو إذا ما يسوي شيء يخلي اللوكايشن حياة ".

هند البلوشي استعادت آخر موقف جمعها بالراحل مشاري البلام فقالت :" أتذكر موقف مرة تأخر، وهي مرة واحدة تأخر، ما قدرت أكلمه وكنت منتجة ومخرجة العمل و مشاري كان يجي قبل الكل ويحل جوعان وين الأكل يا منتجة وش هالإنتاج وإذا ما سمعت هذه الكلمة ما أرتاح"، وتابعت "الله يرحمه كان نسمة ما أدري أيش أقول عنه" .