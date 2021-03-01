بفستان جريء .. ميس حمدان في أحدث جلسة تصوير

وظهرت ميس حمدان في الصور بفستان جريء ، وماكياج كثيف وتسريحه شعر سيطة.
وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية.
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