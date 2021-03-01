تكريم لبلبة وهاني سلامة في المؤتمر الدولي للتميز والجودة

استمرارًا لتكريم القامات الكبيرة وأصحاب التميز في كل المجالات، أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور مرسال إبراهيم، عن تكريم الفنانة العظيمة لبلبة عن مجمل أعمالها، بجانب النجم الكبير المصري هاني سلامة خلال الدورة الثامنة للمؤتمر في أحد الفنادق الكبرى يوم ٥ مارس، وقد أعلن المؤتمر من قبل عن تكريم النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم والفنان السوري جمال سليمان والنجم باسل الخياط خلال نفس الحفل الذي يكرم من خلاله نخبة من الشخصيات المهمة في مختلف مجالات الحياة بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.
وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.
كما يكرم احد رواد الأعمال استشاري التحول الرقمي المهندس أحمد سمير حنفي، والدكتور وليد عبدالغفار استشاري جراحات المناظير نساء وتوليد والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتورة أنيسة حسونة مديرة مستشفى الناس الخيري والنائب المتميز مجدي مليك، والنائب محمد مصطفى.
وتعتبر الدورة الثامنة من مؤتمر التميز والجودة هو استمرارًا لنجاح المؤتمر الذي استمر لـ ٨ سنوات، وجاءت الدورة السابعة مميزة بتكريم الموسيقار العالمي عمر خيرت والنجم أحمد السقا.
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