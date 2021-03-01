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نعت الفنانة زينة والدة علاء التونسي خبير التجميل والماكياج التي وافتها المنية منذ يومين .

نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . احتفى اللاعب محمد صلاح، بفوز ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الأحد، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك بعد سلسلة من الهزائم المتتالية. نعي الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، الفنان يوسف شعبان الذي توفي أمس الأحد داخل العناية المركزة اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. .

نعي الفنان احمد مجدي ، الفنانة احلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 70 عاما.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح يعلق على استعادة انتصارات ليفربول .. وناهد السباعي تشغل مواقع التواصل بفيديو جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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