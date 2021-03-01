فى نوبة من البكاء الشديد اثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة الى مثواها الاخير وذلك من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب.

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غياب تام للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب. اقرا أيضا وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان". أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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