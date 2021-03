نتفلكس تعرض مسلسل The One لـ أمير المصري

نشر النجم أمير المصري على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، صورة من المسلسل البريطاني The One المقرر عرضه على نتفلكس يوم 12 مارس، معلقًا "قريبًا في دور بنجامين "بن" في مسلسل The One على نتفلكس".

يقوم أمير المصري في المسلسل بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

The One مسلسل خيال علمي، دراما، جريمة ياخذنا في افتراضية أن كل ما يتطلبه الأمر هو اختبار سريع للحمض النووي للعثور على الشريك المثالي الذي صنعت من أجله وراثيًا. بطولة أمير المصري وكلا من أوليفيا تشينري، ستيفن كامبل مور، لويس شيمبا.

وكان قد أعلن النجم أمير الصري أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم 30 يوليو وقريبًا في دور العرض حول العالم. يأتي ذلك تزامنًا مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) والذي تم إعلانها اليوم.

ويذكر أن أمير المصري قد تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم وقد تنافس أمير على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذي لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حصد فيه 3 جوائز الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI ".، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث ينافس بفيلمه LIMBO ضمن القائمة الطويلة للبافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) عام 2020 والذي رشح أمير المصري فيها لجائزة أفضل ممثل ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.