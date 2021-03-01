يوسف عثمان يكشف عن كواليس مسلسل ورا كل باب

نشر الفنان الشاب يوسف عثمان صورة من كواليس مسلسله الجديد "ورا كل باب" حدوتة "يوم من الايام" والذى من المقرر ان يعرض فى مارس الحالى.

وقال يوسف عثمان : "استنوا في شهر مارس حدوتة "يوم من الايام" .. من مسلسل ورا كل باب .. تأليف يسري الفخراني قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف اخراج احمد خالد أمين".