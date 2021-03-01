اقرأ أيضا
وأضافت روجينا: "كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودايمًا وأبدًا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة إيجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وأدوارها اللى بتصورها".
وأوضحت روجينا: "لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها ها رميكى من الشباك لما خلصنا قالتلى: "شاطرة".. فقولتلها "عشان قدامى ممثلة عظيمة اسمها أحلام الجريتلى".. كانت عظيمة وعمرها ما حست بعظمتها".
وأشارت روجينا: "هتفضلى باقية بأدوارك اللى أثرت فينا وفى جمهورك وبسرتك الحلوة اللى اتعلمت منها أنك قبل ما تكون فنان الأهم تكون إنسان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتة اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لها".
وكانت شاركت الفنانة أحلام الجريتلى وروجينا فى مسلسل البرنس والذى عرض العام الماضى وقام ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وتأليف وإخراج محمد سامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روجينا تروي موقفا مؤثرا مع أحلام الجريتلى في "البرنس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.