النادي الثقافـي ينفذ العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الجاري

مسقط – العمانية:

ينظم النادي الثقافي خلال شهر مارس الجاري العديد من الانشطة والفعاليات عبر قنوات التواصل الاجتماعي للنادي حيث سيقيم اليوم الثلاثاء ندوة حول الدور العماني في الصناعة المعجمية (الخليل بن أحمد وابن دريد أنموذجا) من خلال كتابي العين وجمهرة اللغة في جلستين، حيث سيتحدث في الجلسة الأولى التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا الدكتور أحمد الرمحي حول الصناعة المعجمية عند العمانيين فيما يتحدث الدكتور سعيد الزبيدي عن كتاب العين للخليل بين المطبوع والمفقود، ويديرها الدكتور محمود الريامي. أما في الجلسة الثانية التي ستبدأ الساعة العاشرة والنصف صباحا وتديرها الدكتورة شيخة المنذرية، فسيقدم الدكتور زاهر الداؤودي ورقة عمل حول الجهود المعجمية المعاصرة في ضبط ألفاظ الدارجة العمانية، وسيتحدث الدكتور أحمد بالخير عن الصناعة المعجمية في مؤلفات الإمام القلعي، ويقدم سلطان بن مبارك الشيباني ورقة عمل حول مخطوطة عمانية مجهولة من كتاب العين. فيما تقام يوم الاثنين 8 مارس حلقة نقاشية حول مسيرة التعليم في محافظة مسندم ويوم الثلاثاء 9 مارس جلسة حوارية حول تجارب البرامج المباشرة والحوارية للاذاعات الخاصة بالتعاون مع اللجنة الثقافية لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس وتقام يوم الاثنين 15 مارس محاضرة بعنوان قراءة في كتاب (الطريق 60) رحلة الكاتب الى القدس، أما يوم الثلاثاء 16 مارس فسينظم النادي ندوة بعنوان عمان هوية راسخة بالتعاون مع دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم، ويوم الثلاثاء 23 مارس ستكون هناك جلسة حوارية حول وسائل التواصل الاجتماعي البنية والأثر، ويختتم النادي الثقافي برامجه لشهر مارس بمحاضرة حول السياحة الجيولوجية في محافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية العمانية يوم الثلاثاء 30 مارس. وكان النادي الثقافي قد نفذ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين العديد من البرامج والأنشطة الثقافية تنوعت بين المحاضرات والندوات والجلسات النقاشية حيث قدم خلال شهر فبراير محاضرة حول (النخلة في الوجدان الثقافي العماني) وقراءة وحوار في المبادئ الأساسية للدولة ونظام الحكم (النظام الأساسي للدولة) ومحاضرة حول الوعي القانوني لدى المرأة وحلقة نقاشية حول صناعة الإبداع في الفن التشكيلي وندوة حول الإمام ناصر بن مرشد اليعربي نجاح للوحدة الوطنية، وجلسة حوارية حول أثر جائحة كورونا كوفيد 19 على الأدب والفن، وجلسة حوارية أخرى في مسندم بعنوان مسرح الفضاء الإلكتروني هل هو وليد أزمة أم ضرورة. أما في شهر يناير الماضي فقد نفذ النادي مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات الثالث وتم الاحتفاء بالشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية وأقام محاضرة حول قصص البر والبحر في الموروث الشعبي العماني وجلسة حوارية حول سيكولوجية الفاشنيستا والجمهور(التأثير الثقافي) وجلسة حوارية أخرى حول كورونا جائحة المستور الأخلاقي للأمم.