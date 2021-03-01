مسقط – العمانية: نظّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية جلسة حوارية افتراضية بعنوان (الفن التشكيلي في الأزمات والكوارث – عرض تجربة جائحة كورونا)، وذلك عبر برنامج زووم وعبر موقع الجمعية في برنامج الانستجرام . شارك في الجلسة التي أدارها خلفان بن سليمان العاصمي، الدكتور بدر بن محمد المعمري والدكتورة نجلاء بنت سالم السعدية والدكتورة أمل بنت سالم الإسماعيلية، وهم أكاديميون بجامعة السّلطان قابوس. وتناول المتحدّثون في الجلسة الحوارية الكيفية التي يعبّر الفن من خلالها عن الأزمة في ظل الإغلاق والحجر المنزلي وكيف مارس الفنانون هوايتهم والرسائل التي عبّرت عن جائحة كورونا من خلال الفن التشكيلي والتي تمثلت في إقامة بعض المعارض الافتراضية المُعبِّرة عن جائحة كورونا، إضافة إلى كيفية تعبير الفن عن الأزمات في حياة البشر. كما تمَّ التطرُّق إلى الرسائل التي عبَّرت عن كورونا من خلال الفن التشكيلي في السلطنة وفي العالم الخارجي وكيف أثّرت العزلة والحجر في الفن ومناخاته الراهنة في السلطنة وما مدى تأثر الفنانين المحترفين نتيجة إغلاق صالات العرض خلال هذه الجائحة، كما أشار المتحدّثون إلى تأثر سوق الفن في ظل تفشّي هذا الوباء وإلى أي مدى سرّعت الجائحة دخول الفنان العُماني إلى العالم الافتراضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الفن التشكيلي فـي الأزمات والكوارث» جلسة حوارية افتراضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.