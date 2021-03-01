لعدم كفاية الأدلة.. براءة دنيا بطمة من تهمة قضية "حمزة مون بيبى"

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وقام محاميها بعرض وثائق تفيد ببراءة الشقيقين من تهمة تسيير حساب "حمزة مون بيبي" أو أي علاقة لهما به، لافتًا إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وإبتسام بطمة، للحساب أو انهما تدخلتا من خلال الصور، في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.
لكن القضاء المغربي أمر أيضًا باستمرار تقييد سفرها حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدًا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، مع استمرار حبس شقيقتها ابتسام بطمة قيد التحقيقات.
وفي أول رد فعل لها على الحكم بالبراءة، تجنبت دنيا بطمة الحديث عن الأمر بشكل مباشر واكتفت بنشر رسالة متابعيها تؤكد من خلالها أن هناك من يحاول قرصنة حسابها واستهدافها بغرض الإساءة لها، مما دفعها لتأجيل مسابقتها الرمضانية لمتابعيها.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قرر الشهر الماضي اعتقال ابتسام بطمة بعد أسابيع من إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش التي أدلت باعترافات مفصلة عن المتورطين في القضية، ويبدو أن ما اعترفت قد أسهم في توجيه أصابع الاتهام بعنف نحو شبيهة الفنانة المغربية الشهيرة.
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