غادة عبد الرازق: 10 أيام تفصلني عن الانتهاء من نصف مشاهدي في "لحم غزال"

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريح لـ " دوت الخليج " أنها مازالت تتواجد في لبنان من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل " لحم غزال " الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وأضافت: "بعد 10 أيام سأكون انتهيت تقريبا من نصف مشاهدي في المسلسل .. مؤكدة أن المسلسل سيكون ذا طابع مختلف وسيكون من المنافسين بقوة في الموسم الرمضاني.

تدور الأحداث في أجواء شعبية وتحديدًا داخل سوق بيع اللحوم وهو ما يعرف "بالمدبح" حيث تعمل غزال وشقيقتها شوق، وتخوضان صراعات كبيرة مع "معلمين" هذا السوق.

المسلسل يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف إياد إبراهيم، واخراج محمد أسامة.