مي سليم عن غادة عبد الرازق: أجدع ست في الدنيا

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بالعمل مع النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل " لحم غزال " الذي سيذاع في رمضان المقبل .

وأضافت مي في تصريح لـ دوت الخليج: "غادة عبد الرزاق فنانه جميله وسعيده جدا بالعمل معها.. فهي تتميز بالطيبه وأجدع ست في الدنيا".



وقالت مي: "سأظل في لبنان لفترة لارتباطي بالتصوير .. والعمل سيكون مختلف تماما عن ما قدمته من قبل".

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، ومي سليم وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.