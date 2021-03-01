عبير نعمة تكشف تجربتها مع الإجهاض المتكرر في كليبها "فلو" ومعاناتها من كورونا ..بالفيديو

عبير نعمة حلت ضيفة على البرنامج الإذاعي "المختار" الذي يقدمه الإعلامي باسل محرز على إذاعة "المدينة" السورية، فكشفت الفنانة اللبنانية عن رحلتها مع الإصابة بفيروس كورونا وكذلك تفاصيل فكرة أحدث كليبات أغانيها "فلو" التي وثقت فيها تجربتها الشخصية في الاجهاض المتكرر.

تفاصيل معاناة عبير نعمة وأسرتها مع فيروس كورونا

عبير نعمة تحدثت في لقائها مع الاعلاميي باسل محرز عن تفاصيل معاناتها من فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية بعدما أصيبت به، وأكدت أنها واجهت فترة حرجة بسبب صعوبة الأعراض التي ألمت بها، كما أشارت الى أن العديد من أفراد عائلتها وكذلك زوجها أصيبوا بالفيروس فقالت عبير نعمة: "مرت الكورونا بصعوبة وببطء شديد فكانت تشبه الكابوس، فالعائلة أصيبت بها بشكل جماعي عن طريق أحد الأقارب أثناء تجمع عائلي، انا وزوجي كنا في حاجة إلى الأوكسجين بسبب اصابتنا بأعراض صعبة وسيئة... الحمدلله الأمور لن تزيد أكثر عن ذلك، لكن لا يزال هناك أفراد من العائلة في المستشفى، وسوف أحصل على لقاح كورونا عند توفره حيث لم يعد هناك حل آخر".

عبير نعمة: "تعرضت للإجهاض أكثر من مرة"

عبير نعمة تطرقت الى فكرة أحدث فيديو كليب قدمته في الفترة الأخيرة والذي يحمل عنوان "فلو"، وأشارت الى أنه يتناول قصتها مع الإجهاض الذي تعرضت له أكثر من مرة، واكدت على رغبتها في الحديث عن تجربتها ومساندة العديد من النساء اللواتي لا يرغبن في الحديث عن هذه التجربة الصعبة فقالت عبير نعمة: "أفضل دائما أن أقدم أغنية بها رسالة، وفي فيديو كليب (فلو) وجهت تحية لكل امرأة تعاني من ألم ومرار الفقدان بصمت، والأغنية تحكي عن 5 نساء اعتبر نفسي واحدة منهن حيث أن الأغنية تعبر عني لأنني عشت أكثر من مرة حالات إجهاض وشعرت أنني ارغب في الحديث عن هذا الاختبار ووجدت أن الكثير من حولي مروا بهذه التجربة لكن لا يتحدثون عنها لذلك قررت أن اشاركهن التجربة وأحكي عنها، لأن هذه التجربة طبيعية".

وقد حققت أغنية "فلو" لعبير نعمة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على "يويتوب" منذ أسبوعين على ما يقارب من 2 مليون و300 ألف مشاهدة.

تعاون جديد بين عبير نعمة ومروان خوري بعد أغنية "وينك"

عبير نعمة تحدثت عن أحدث الأعمال التي تستعد لها خلال الفترة القادمة وهي أغنية جديدة ستجمعها مع الفنان مروان خوري وهو التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "وينك"، فقالت عبير نعمة: "هناك أغنية جديدة ومختلفة سوف أطرحها قريبا واتعاون مع الفنان مروان خوري للمرة الثانية بعد نجاح أغنية (وينك)، والأغنية الجديدة من كلماته وألحانه، والألبوم الذي استعد لطرحه تصل عدد الأغاني فيه إلى 8، وسوف يتم تصوير 4 منها".