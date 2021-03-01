لقطات مؤثرة من جنازة الفنانة أحلام الجريتلي ..انهيار زوجها وشقيقتها وغياب زملائها النجوم

شُيعت عصر اليوم جنازة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية بمصر، وسيطرت حالة الحزن الكبيرة على أسرة الفنانة الراحلة التي توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية.

جنازة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

أحلام الجريتلي الفنانة المصرية الكبيرة التي أعلن عن وفاتها أمس الأحد بعد إصابتها بأزمة قلبية بشكل مفاجئ، شُيعت جنازتها عصر اليوم وسط حضور كبير من أسرتها حيث أقيمت صلاة الجنازة في منطقة العباسية بمصر.

أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي واجهت لحظات صعبة أثناء تشبيع الجثمان حيث سيطرت حالة من البكاء والانهيار على معظمهم وانهارت شقيقتها ألفت الجريتلي، كما انهار زوج الراحلة، بينما لوحظ غياب النجوم وزملاء الفنانة الراحلة عن الجنازة التي اختصرت فقط على عائلتها ومحبيها الذين تواجدوا في منطقة العباسية من أجل وداعها واقامة صلاة الجنازة عليها.

زوج الفنانة أحلام الجريتلي يستقبل المعزيين في زوجته

الدكتور شيرين حسن زوج الفنانة أحلام الجريتلي ظهر كذلك في الجنازة وهو يتلقى العزاء في زوجته الراحلة التي أعلن عن تفاصيل وفاتها مساء أمس حيث واجهت أزمة قلبية مفاجئة بعد عودتها إلى منزلها عقب انتهائها من تصوير أحد أعمالها الفنية.

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنانة أحلام الجريتلي في بيان لها نشرته عبر حسابها على "فيس بوك" وجاء فيه :" ‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ‫/احلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان"، كما نعى أيضا العديد من نجوم الوسط الفني الفنانة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي

أحلام الجريتلي كان آخر الأعمال التي شاركت في بطولتها مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، بينما تطل كذلك في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي والذي يتعاون فيه كذلك كل من الفنان محمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، و مايان السيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن قطاع من الجمهور تداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي آخر كلمات الفنانة أحلام الجريتلي قبل وفاتها، والتي أثرت في قلوب الجمهور بسبب نبرة الحزن في كلماتها وحديثها عن الموت، وتعبيرها عن حزنها بسبب وفاة زوج شقيقتها والذي جاء بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وقالت أحلام الجريتلي في رسالتها الأخيرة:" الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم.. سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر".