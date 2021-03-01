تزامنا مع يوم المرأة العالمي ..نجمات مطلقات تولين مسؤولية أبنائهن واستطعن التألق بمشوارهن الفني

العديد من نجمات الوسط الفني شكلّن النموذج الملهم للمرأة العربية المطلقة حيث أثبتن بجدارة قدرة المرأة في استكمال حياتها بتألق أكبر بعد فشل تجربة زواجهن، فإستطعن ببراعة تامة التألق بمشوار نجوميتهن الى جانب توليهن رعاية أبنائهن لوحدهن رافعين شعار تحقيق النجاحات والإنطلاق بحياة جديدة بعد الطلاق.

نيللى كريم

النجمة نيللي كريم لم تتأثر نجوميتها على الإطلاق بعد انفصالها عن زوجها واهتمامها برعاية أولادها، بل على العكس فإن اسمها لمع أكثر عقب طلاقها وباتت من احدى النجمات اللواتي يتصدرن قوائم البطولة في الدراما المصرية.

نيللي كريم استطاعت السيطرة على حياتها بعد الإنفصال بنجاح غير متوقع، ووزانت بين حياتها الفنية ورعايتها لأطفالها الى جانب استمتاعها بالحياة حيث دائما ما تشارك جمهورها بصور ولقطات لها وهي تستمتع بالحياة لتبرهن عن قوة المرأة وقدرتها على استكمال حياتها بعد أي تجربة قاسية قد تمر بها خاصة من الناحية العاطفية.

سميرة سعيد

النجمة المغربية سميرة سعيد لم تدع طلاقها وحياتها العاطفية تسحب منها بساط النجومية على مدار السنوات الماضية، بل على العكس، قدمت سميرة سعيد العديد من الألبومات الغنائية اللامعة بعد طلاقها الى جانب ممارسة مهامها كأم لإبنها الوحيد "شادي".

سميرة سعيد تمنح المرأة وخاصة المطلقات منهن، النموذج الملهم من كل النواحي سواء من ناحية الاهتمام بجمالها ورشاقتها، والتألق في نفس الوقت بمهنتها في الفن الى جانب دورها كأم لإبنها الوحيد شادي.

ولم تكتفي سميرة سعيد بذلك انما ترجمت التجارب العاطفية الفاشلة للمراة بأغنية ملهمة لكل النساء ودعوتهن بأن يعشن حياتهن بسعادة تامة وتقول كلمات الأغنية :" أديني سيبته و شوفت أهو محصلش حاجة ..باكل وأضحك بشتغل وأعمل كل حاجة .. لأ لأ مش زعلانة و كئيبة، بالعكس حتى أنا حاسة مرتاحة و سعيدة".

ديانا حداد

الفنانة اللبنانية ديانا حداد التي ترفض الزواج مجددا بعد تجربة طلاقها منذ سنوات من المخرج سهيل العبدول، إرتات التفرغ لمشوارها الفني وتربية ابنتيها لوحدها، لتثبت بجدارة على قدرة المرأة المطلقة السير بمهام متعددة وحصد النجاح بعيدا عن لقب "المرأة المطلقة" والعقبات التي تعترضها.

نوال الزغبي

النجمة نوال الزغبي ورغم ما واجهته من عقبات في فترة سنوات طلاقها وما تبعها من مشاكل قضائية مع طليقها، لكنها استطاعت بعدها العودة بقوة الى الساحة الفنية واسترجاع توهجها الفني تزامنا مع رعايتها لأولادها، وتبدو الآن النجمة اللبنانية نوال الزغبي نموذجاً مضيئا للمرأة في استكمال حياتها بعد الطلاق بتألق أكثر وحيوية أكبر.

وينضم للائحة العديد من النجمات العرب اللواتي عايشن تجربة الطلاق واستطعن النجاح بمسيرتهن الفنية ورعاية ابنائهن بشكل متوازن عقب الانفصال على غرار كل من نادين نسيب نجيم ومي سليم وايمان العاصي وأمل عرفة وصفاء سلطان وغيرهن.