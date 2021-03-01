تشييع جثمان يوسف شعبان لمثواه الأخير وسط انهيار ابنته وغياب زملائه النجوم ..بالصور

يوسف شعبان الفنان المصري الراحل شيعت جنازته عصر اليوم من أمام مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، وظهرت أسرة الفنان الراحل في حالة انهيار كامل، بينما كان من أبرز الحاضرين في الجنازة الإعلامية بوسي شلبي، والفنان أشرف زكي.

انهيار أسرة الفنان يوسف شعبان في جنازته

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل يوسف شعبان من أمام المقابر وبحضور كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر ومنير مكرم عضوي النقابة، وظهرت حالة إنهيار كاملة على أسرة الفنان الراحل يوسف شعبان التي تواجدت لحظة دفنه في مقابر السادس من أكتوبر بمصر، حيث ظهرت ابنته "سيناء" وهي ترتدي الملابس السوداء وفي حالة حزن بينما ساندها من حولها، واستمر غياب النجوم عن مراسم جنازة الفنان المصري حيث لم يظهر أي من نجوم الوسط الفني لحظة خروج الجثمان من مستشفى العجوزة، بينما كانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي دوت الخليج أبرز الحاضرين من المشاهير.

جدل بسبب غياب النجوم في مراسم جنازة الفنان يوسف شعبان

جنازة الفنان يوسف شعبان تسببت في حالة من الجدل بين الجمهور بسبب غياب النجوم عنها على الرغم من الشعبية الكبيرة التي يمتلكها الفنان الراحل وعمله مع العديد من النجوم، حيث لم يظهر في الجنازة أي من فريق عمل مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يعد آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان الراحل والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

أسرة يوسف شعبان تلقت العزاء بفقيدها من أمام المقابر حيث تم الإعلان عن عدم إقامة عزاء له في منزله خلال الأيام القادمة.

وكانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان ودعت والدها على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت صورة للفنان الراحل وعلقت عليها :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. اللهم ارحم والدي واغفر له وتجاوز عن خطاياه وادخله جنتك يا أرحم الراحمين".

رحيل يوسف شعبان بعد مسيرة فنية امتدت لعقود

يوسف شعبان قد شارك خلال مسيرته الفنية الطويلة في أكثر من 300 عمل ما بين درامي وسينمائي ومسرحي، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا ويصبح من أهم نجوم الدراما المصرية والعربية في العقود الأخيرة، حيث بدأ الفنان الراحل رحلته مع الفن في فترة الخمسينات وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة للكثير من محبيه وزملائه نظرا للقيمة الفنية التي يحظي به الفنان الراحل، وقد اعلن عن وفاته مساء أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أيام من نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وقد نعاه العديد من النجوم والمشاهير في العالم العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.