يسرا تكشف سر انسحابها من أحد الأفلام بسبب عادل إمام ونصيحتها لهيثم أحمد زكي قبل وفاته

يسرا ومحمد الشرنوبي استكملا الجزء الثاني من لقائهما في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة "on"، وكشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل تعاونها مع الفنان عادل إمام وكيف تسبب في اعتذارها عن أحد الاعمال الفنية.

يسرا تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "الانسان يعيش مرة واحدة"

يسرا تحدثت أثناء اللقاء عن أكثر من موقف جمعها مع الفنان عادل إمام الذي تعاونت معه في 17عمل سينمائي، واشارت الى أنه كان سبباً في قبولها المشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان" بينما كشفت كيف تسبب في انسحابها من أحد الافلام قبل ايام قليلة من تصويره لكي تنضم إلى فيلم "الانسان يعيش مرة واحدة" فقالت يسرا: "اجمل ما في العمل مع الفنان عادل إمام أن كواليس العمل معه دائما تسيطر عليها الأجواء المبهجة، كما انه يعرف جميع اسماء من يعمل معهم في الفيلم، وهو من اعطاني لقب جميلة الجميلات ولم اكن اعرف ذلك في البداية، واعتبر نفسي فنانة محظوظة بسبب عملي مع عادل إمام في 17 فيلم".

وأضافت : "عادل إمام كان احد أسباب قبولي المشاركة في فيلم (عمار يعقوبيان) فلم اكن موافقة في البداية على تقديم 5 مشاهد فقط في العمل لكنه اقنعني، وشعرت بأهمية الدور بعدما قرأته، اما في فيلم (الانسان يعيش مرة واحدة) اتصل بي عادل امام وطلب مني السفر الى الاسكندرية من أجل تصوير الفيلم ولم يكن لدي معلومات عنه فأخبرته انني استعد لتصوير فيلم آخر وصعب الاعتذار عنه، لكنه لم يناقشني واعطاني امر بالحضور ولذلك اتصلت بمنتج العمل الآخر الاستاذ ممدوح الليثي واعتذرت له ولم يكن يصدق طلبي".

يسرا: سعاد حسني تسببت في سقوط أسنان أحمد زكي

يسرا كشفت عن كواليس تصوير فيلم الراعي والنساء الذي جمعها مع الفنان أحمد زكي واكدت أن مشهد صفعها له كان من المشاهد الصعبة عليها، وكانت ترفض في البداية لكنه طلب منها تنفيذه فقالت: "رفضت صفع احمد زكي في مشهد بفيلم (الراعي والنساء) لانني لم اعتاد على ذلك خصوصا ان المشهد ليس صفعة واحدة بل تصل الى 6، وفي النهاية وافقت ونفذت ذلك، وكان هناك مشهد للفنانة الراحلة سعاد حسني يتضمن بأن تصفع فيه أحمد زكي الذي اخبرني بأنه فقد احد اسنانه بسبب صفعة سعاد حسني له".

يسرا تحدثت أيضا عن النصيحة التي وجهتها للفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل رحيله فقالت: "في إحدى المرات اتصلت بهيثم احمد زكي بعد فترة من رحيل والده وكان لشيء عاجل ومهم له، لكن لم يرد علي اتصالي على الرغم من كونه شاب مؤدب ويحظى بأخلاق طيبة، لذلك قدمت له نصيحة بعد ذلك بأن لا يكرر هذا الفعل خصوصا ان والده الراحل الفنان أحمد زكي كان ايضا لا يفضل الرد على الهاتف، واعتبر هيثم احمد زكي شخصاً لا يكرر".

محمد الشرنوبي: تعرضت لضرب مبرح من جيهان فاضل

محمد الشرنوبي أوضح بدوره بعض المشاهد الصعبة التي تعرض لها في تعاونه مع الفنانة يسرا في مسلسل "في أيد أمينة" وكيف واجه ضربا مبرحا من الفنانة جيهان فاضل ، فقال محمد الشرنوبي: "والدتي لم تكن تصدق عندما اعود للمنزل بعد تصوير مشاهدي في مسلسل (في أيد أمينة) بسبب الضرب الذي تعرضت له من الفنانة جيهان فاضل والتي كانت تقدم دور والدتي في العمل، رغم سني الصغير في ذلك الوقت".