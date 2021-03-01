حسين فهمى يكشف حقيقة تقديم شخصية "شكوكو".. فيديو

كشف الفنان حسين فهمى تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيه الملحة المقبلة ويقوم بتصويرها.

وقال حسين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: انهيت من فيلم "الكاهن" مع المخرج عثمان ابو لبن ويشارك فى البطولة فتحى عبد الوهاب ودرة ومحمود حميدة وهو من تاليف محمد ناير.

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واضاف فهمى: العمل تدور احداثه فى إطار تشويقى حول كيفيه تحكم الكيانات والجماعات الكبرى فى مصائر الشعوب.

واوضح فهمى : هناك فيلم اخر يتم التحضير له حاليا وهو بعنوان "شكوكو" الذى يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز والفنانة يسرا وهو من تاليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل وهو فيلم ليس له علاقة بالفنان شكوكو.

اما عن مشاركته فى أعمال رمضانية فقال حسين: كان هناك مشروع درامى تحت اسم "دهب" مع المنتج جمال العدل والمؤلف مدحت العدل الا انه تم تأجيله.