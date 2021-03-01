وقال حسين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: انهيت من فيلم "الكاهن" مع المخرج عثمان ابو لبن ويشارك فى البطولة فتحى عبد الوهاب ودرة ومحمود حميدة وهو من تاليف محمد ناير.
اقرا ايضا
واضاف فهمى: العمل تدور احداثه فى إطار تشويقى حول كيفيه تحكم الكيانات والجماعات الكبرى فى مصائر الشعوب.
واوضح فهمى : هناك فيلم اخر يتم التحضير له حاليا وهو بعنوان "شكوكو" الذى يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز والفنانة يسرا وهو من تاليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل وهو فيلم ليس له علاقة بالفنان شكوكو.
اما عن مشاركته فى أعمال رمضانية فقال حسين: كان هناك مشروع درامى تحت اسم "دهب" مع المنتج جمال العدل والمؤلف مدحت العدل الا انه تم تأجيله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين فهمى يكشف حقيقة تقديم شخصية "شكوكو".. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.