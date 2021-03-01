حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

حالة من الجدل الواسع أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الاخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

ووتبين ان ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.

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واكدت المصادر ان حالة الزعيم عادل امام جيدة ولا صحة لكما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية بسبب التدخين لسنوات طويلة.

وكان اخر اعمال الفنان عادل امام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل غمام قرر ان يحصل على راحة هذا العام والا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الاعمال الناجحة.