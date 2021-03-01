إدوارد بين مدينتي السينما والإنتاج من أجل كوفيد٢٥ ونسل الأغراب

أكد الفنان إدوارد، أنه يعكف حاليا على تصوير دوره في مسلسل " كوفيد ٢٥" و " نسل الأغراب " والذي يشارك بهما في الموسم الرمضاني المقبل.
وأضاف إدوارد في تصريح لصدي البلد: "أتواجد اليوم في مدينه السينما لتصوير بعض مشاهدي في مسلسل "كوفيد٢٥ " .. على أن أتوجه بعد ذلك إلى مدينه الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهد في نسل الأغراب" .
وقال: " سأنتهي من ديكور في مسلسل كوفيد 25 يوم الخميس المقبل.. لأبدأ بعد ذلك ديكور جديد في مسلسل نسل الأغراب وهو بيت العمده والذي بمجرد انتهاء مشاهدي فيه سأكون انتهيت تقريبا من تصوير ٨٠ بالمائه من دورى بالمسلسل".
ويجسد إدوارد في مسلسل "كوفيد ٢٥ " دور رجل شرير يفعل كل ما بوسعه لإيذاء الناس ويقف أمام يوسف الشريف في معركة محاربة الفيروسات.
بينما يجسد فى مسلسله الثانى "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامى، دور عمدة صعيدى.
يذكر أن آخر أعمال إدوارد كان مسلسل " لؤلؤ" الذى حقق من خلاله نجاحا جماهيرا كبيرا بشخصيه مجدى .
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